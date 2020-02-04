Цитата: Рудничанин:

выдаёт в эфир какую-то дичь)))) поучится бы ему ещё!!!

Позвольте поинтересоваться, что из изложенного вы считаете "дичью"? Я что-то исказил, где-то написал неправду. Давайте вместе обсудим каждый момент, если не прав, то извинюсь за искажение информации.

Цитата: Рудничанин:

Был сегодня в РИИ, хочу заметить, что аким бодро отчитался! В общих чертах рудничане поддерживают и благодарят акима за проделанную работу в 2019 году!

Я бы не стал говорить за всех рудничан. В тексте вы не найдёте фразы "рудничане остались ответами недовольны", "рудничане не поддерживают акима". Я такого не писал!! Если вы внимательно перечитаете текст, то увидите, что я написал "Вопросы были критичными к властям". Разве не так? Или по уборке снега, ремонту асфальтовых дорог, ремонту в СШ №18, очереди в детский сад - люди говорили что всё в этих отрослях нормально?

Цитата: Рудничанин:

Пенсионер БУРКОВ в итоге был доволен ответом и поблагодарил акима!

Я не написал, что он остался недовольным. Я этого не знаю. Я тезисно написал - что пенсионер сказал акиму и что Гаязов ответил. Если цитата неверна, я готов это обсудить. Я не давал оценку его ответу.