Цитата: В этом году будем умнее.



Деньги осваивать и ничего не делать? ))) Ещё спорит аким. Тополя возможно и отжили своё, менять тогда их нужно планомерно. А вот клёны, карагачи вообще нельзя кронировать. Просто уродуете деревья. Не надо собирать комиссию из ничего не понимающих людей, наймите одного хорошего специалиста. Они есть даже в нашем городе. И пусть он говорит этим подрядчикам что нужно делать и контролирует их.