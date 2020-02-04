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§ NG.kz
Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "шорт-лист" попали четыре игрока из казахстанской премьер-лиги. При выборе кандидатов учитывались некоторые нюансы, а именно: потянут ли финансовые запросы игроков участники польского "Экстракласса".
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§ Тот самый
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
Козлов я:
Честь взыграла.


Видать поляки честнее, в смысле дали больше.
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