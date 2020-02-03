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≡ Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первым, что услышал корреспондент «НГ», прибыв на место, стало сообщение гардеробщицы о том, что свободных мест в зале нет. В зале действительно поставили несколько дополнительных стульев.
Аким начал встречу с 20-минутного доклада.
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§ alex_60
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы.//

да ,это непреодолимая проблема. нерешаемая скажем так.
инициативная группа.
чего уж там , создали бы уже одну передвижную инициативную
группу на область.хоть по улицам,хоть по городам и поселкам.
где по "секретному списку" надо переименовать, группа выезжает,
выдвигает инициативу, и дело в шляпе.
ну и группу поддержки тоже надо. одну. тоже передвижную.
ну эти товарищи известные,в группе поддержки,
вслух не буду произносить, их и так все знают.
а ,да, и еще надо одного, тоже передвижного, который против.
тоже важно.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 08:48]
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§ Дантист
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 04.02.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Нисколько не удивлюсь, что к очередной дате незалежности и переименуют... несмотря на то что, посёлок в этом же сельском округе уже есть с таким названием.

Всего по Казахстану населенных пунктов с именем Абая только у меня в памяти штук 5, ну плюс к этому наверняка еще с десяток инициативных групп по стране наберется к юбилею.Сейчас бардак уже. Как-то на охоте блуждали по степям, выехали к населенному пункту, недалеко от Костаная, так на вывеске одно название, на карте (свежайшей причем)-другое, а навигатор третье выдает.
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§ Поедатель
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВидеоКонференцСвязь. Удобная вещь, но многие всё же проводят совещания по старинке не учитывая, что есть расходы по командировочным, перевозочным и прочим затратам.
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§ Тот самый
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: А что это такое - ВКС ??

Видеоконферецсвязь наверняка.

Цитата:
Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя


Дожил до седин, а ума не нажил называется. Угомонитесь уже с переименованиями, у людей память оперативная заканчивается помнить, что Павших борцов - Шаяхметова, Красный Партизан - Амангельды и пр.

Если прям зуд переименовальческий и надо что-то переименовывать, то можно собраться в группу инициативную и столицу переименовывать каждый год и все улицы в ней. Сделать сайт с голосованием (по ЭЦП), предлагать там варианты и за год голосовать/собирать голоса, а потом в конце декабря решать как будет называться Астана в следующем году ;-) Ей не привыкать в принципе, сколько уже раз переименовали? Вроде 5.
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§ maxsaf
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Кто там вспоминал , когда в Тобыл переименовали , что про Заречное забыли ??

Я две недели назад накаркал :lol:

Цитата:
maxsaf: В Заречной школе-лицее произошло... Ономасты куда вообще смотрят. Такую жирную "ЗА" пропустили)))
8-)
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§ maxsaf
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да что мелочиться... можно сразу город Абай!

Но не в честь мыслителя, а в честь срывальщика табличек с пр. Абая))

г.Абай95 :lol: :lol:
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§ самый умный
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 04.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жаксылыка ЖУНУСУЛЫ интересовало, почему откладывается строительство школы в селе Енбек.
....
Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя.


А сам дедушка, наверное, откуда-нибудь из Затоболовки? Молодец, за себя не просит, у него душа за других болит - как вы, бедненькие, в Заречном без переименования-то? Небось тяжко вам?..

Спасибо вам большое, Жаксылык ата, что бы мы без вас делали!
И вообще всем ономастам огромная наша благодарность, ведь они делают тяжелую, очень нужную и злободневную работу, не для себя стараются - для нас с вами!
За что их так не любят - не понимаю. ;-)
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§ alex_60
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но не в честь мыслителя,


что то пропустил похоже.
что, уже в честь мыслителя хотят что то назвать?
какого?
если тобольского,так не разобрались же еще ,
на чем он сидит,куда смотрит.
да до него и еще руки не дошли.
его же сначала надо переименовать в тобЫльского мыслителя.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 11:38]
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§ maxsaf
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что то пропустил похоже.

Видимо, саму статью ))
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§ alex_60
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное//

неужели в зале не нашлось ни одного,кто бы сказал пенсионеру
(наверное он не знает),что поселок с именем Абая уже есть
в Костанайском районе.
или в зале собрались все те кто этого тоже не знает?
и ни у кого не возникло даже мысли высказать предложение
направить в связи с юбилеем средства на благоустройство
и улучшение жизни в п.Абай.
ну это говорит о том какая публика сидела на собрании.
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* Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайский район в прошлом году собрал с гектара 10-13 центнеров пшеницы

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564
-------------Средняя урожайность пшеницы в ЕС — 59,4 ц/га. Самая высокая среднестатистическая урожайность пшеницы на уровне 96,1 ц/га в Ирландии, а самый низкий урожай — 21,4 ц/га в Португалии.
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* ACROS
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поселок с именем Абая уже есть


Наверное это такой тренд пошёл: в области по два населённых пункта с одинаковыми названиями или именами (как правильно).
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§ elektron
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.02.20 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Средняя урожайность пшеницы в ЕС — 59,4 ц/га. Самая высокая среднестатистическая урожайность пшеницы на уровне 96,1 ц/га в Ирландии, а самый низкий урожай — 21,4 ц/га в Португалии.

Так там голубей и крыс не так много наверное :lol:
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* ACROS
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
526 780 тнг на человека


Это только стоимость магистрального трубопровода и уличных разводящих сетей.
Подвод воды в каждый дом от уличных разводящих сетей - это сюда не входит.
Эти работы каждый дом ОПЛАЧИВАЕТ самостоятельно. Прибавьте к 526 780 тенге на человека ещё примерно от 100 000 - 500 000 тенге ( в зависимости от расстояния дома до трубы) на один дом.
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