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Гога: А что это такое - ВКС ??
Видеоконферецсвязь наверняка.
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Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя
Дожил до седин, а ума не нажил называется. Угомонитесь уже с переименованиями, у людей память оперативная заканчивается помнить, что Павших борцов - Шаяхметова, Красный Партизан - Амангельды и пр.
Если прям зуд переименовальческий и надо что-то переименовывать, то можно собраться в группу инициативную и столицу переименовывать каждый год и все улицы в ней. Сделать сайт с голосованием (по ЭЦП), предлагать там варианты и за год голосовать/собирать голоса, а потом в конце декабря решать как будет называться Астана в следующем году Ей не привыкать в принципе, сколько уже раз переименовали? Вроде 5.