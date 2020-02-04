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§ NG.kz
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 февраля, на отчетной встрече с населением акима областного центра тему обсудили три человека: глава Костаная Кайрат Ахметов, глава Костанайской области Архимед Мухамбетов и пенсионер Аркадий Денисов.
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* Гога
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37583
----Неужели достучались до власти ??
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§ drakon
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18513
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

И если общественность поддерживает, тогда кронировать

Цитата:

А если только потому, что кому-то не понравилось, направо и налево уничтожать деревья — это неправильный подход.

Получается, направо и налево уничтожать
деревья - это правильный подход?... :lol: :oops: :-o
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§ abaika95
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//добавил, что если это будет сделано, то он с завтрашнего дня начнет кампанию по сбору средств на прижизненный бюст акиму города//



Представляю если аким внемлет Денисову и прекратит компанию по кронированию) бюст хорошо будет смотреться наверно)
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§ Тот самый
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В этом году будем умнее.


Деньги осваивать и ничего не делать? ))) Ещё спорит аким. Тополя возможно и отжили своё, менять тогда их нужно планомерно. А вот клёны, карагачи вообще нельзя кронировать. Просто уродуете деревья. Не надо собирать комиссию из ничего не понимающих людей, наймите одного хорошего специалиста. Они есть даже в нашем городе. И пусть он говорит этим подрядчикам что нужно делать и контролирует их.
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§ abaika95
Аким Костанайской области поручил изменить подход к кронированию деревьев в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2998
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ещё спорит аким.//



А что ему запрещено это делать?)



Цитата-//наймите одного хорошего специалиста. Они есть даже в нашем городе//



Неужто вы из их числа?)
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§ ACROS
Re: Аким Костанайской области поручил изменить подход к...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Получается, направо и налево уничтожать деревья - это правильный подход?.


Нет....правильней будет:".... слева направо - это правильный подход"
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