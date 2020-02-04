Козлов я Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол" #3





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Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:17 Цитата:



«В Дубаи Бабаян подошел к Эмилю и сказал: „Ты для меня — основной вратарь, я хочу, чтобы ты играл здесь“. Рассказал Эмилю о себе. Говорил, что его дед был выслан туда в 1937 году, а он родился в Казахстане, обладает местным менталитетом и не имеет ничего общего с Арменией. Эмиль ответил тогда: „Пока ничего сказать не могу, посмотрим“. К счастью, Эмиль покинул „Тобол“. Сегодня он является свободным агентом. Даже если бы Эмилю дали 1 миллион, он не остался бы. Потому что у нас есть честь. Эмиль отказался от зарплаты в почти 20 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе это представить?», — приводит слова отца вратаря СМИ.

https://www.sports.kz/news/daje-za-million-poyavilis-podrobnosti-lichnogo-razgovora-babayana-i-balaeva В интервью Qol Назим Балаев, отец выступавшего в 2019 году за казахстанский «Тобол» голкипера национальной сборной Азербайджана Эмиля Балаева, рассказал, что наставник костанайской команды Григорий Бабаян лично просил вратаря остаться, сообщает Sports.kz.«В Дубаи Бабаян подошел к Эмилю и сказал: „Ты для меня — основной вратарь, я хочу, чтобы ты играл здесь“. Рассказал Эмилю о себе. Говорил, что его дед был выслан туда в 1937 году, а он родился в Казахстане, обладает местным менталитетом и не имеет ничего общего с Арменией. Эмиль ответил тогда: „Пока ничего сказать не могу, посмотрим“. К счастью, Эмиль покинул „Тобол“. Сегодня он является свободным агентом. Даже если бы Эмилю дали 1 миллион, он не остался бы. Потому что у нас есть честь. Эмиль отказался от зарплаты в почти 20 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе это представить?», — приводит слова отца вратаря СМИ.

Там папа оказывается армянофоб. Честь взыграла.



[Исправлено: Козлов я, 04.02.2020 - 19:20]