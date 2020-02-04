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≡ Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос об этом люди ставили на двух отчетных встречах главы областного центра. 30 января аким Костаная Кайрат Ахметов говорил, что жителям района придется подождать. На 4 февраля ситуация изменилась.
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* drakon
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18512
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архимед - сказал.
Архимед - сделает... :lol: :oops: :oops:
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§ Добрый земледелец
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
Добрый земледелец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 04.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Архимед - сделает

А кто проверять будет?))
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* ACROS
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешнему акиму области можно верить: он более деловит и инициативен по сравнению с Кулагиным или Садвакасовым. Посмотрите каких объёмов достигло строительство жилых домов. Это же небо и земля, по сравнению с прежними акимами. Ему бы подтянуть компетентность в вопросах сельского хозяйства особенно в растениеводстве и ему цены бы не было. И самое главное: что бы при нём успели капитально отремонтировать дорогу Карабутак- Рудный. Мне кажется, он первый человек кто в этом заинтересован.
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* abaika95
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сегодня аким провел завершающую встречу с населением//



Как-то скучно) а что Юджин не ходил на встречу?)задал бы там вопросы перед всем залом) места есть,микрофоны не вырывают из рук,вопросы задавать дают) эх....
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* Гога
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
завершается срок пригодности проектно-сметной документации----Нормально !!! Если срок закончится ---- то денюжки тю-тю?? То есть просто - выкинули на ветер ?! :lol: :lol:
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* Гога
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ему цены бы не было

----Цена есть всему.
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§ arman_kst
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо. Меньше будет загрязнения
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