ACROS Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 180

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:37 Нынешнему акиму области можно верить: он более деловит и инициативен по сравнению с Кулагиным или Садвакасовым. Посмотрите каких объёмов достигло строительство жилых домов. Это же небо и земля, по сравнению с прежними акимами. Ему бы подтянуть компетентность в вопросах сельского хозяйства особенно в растениеводстве и ему цены бы не было. И самое главное: что бы при нём успели капитально отремонтировать дорогу Карабутак- Рудный. Мне кажется, он первый человек кто в этом заинтересован.