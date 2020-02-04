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§ NG.kz
Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "шорт-лист" попали четыре игрока из казахстанской премьер-лиги. При выборе кандидатов учитывались некоторые нюансы, а именно: потянут ли финансовые запросы игроков участники польского "Экстракласса".
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§ Kot_Anubis
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче так зарплата, круто
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§ alex_60
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7163
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//где зарабатывал 200 тысяч долларов в год, или около 65 тысяч долларов в месяц. ///

Одно с другим не сходится
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§ Козлов я
Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 735
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.02.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В интервью Qol Назим Балаев, отец выступавшего в 2019 году за казахстанский «Тобол» голкипера национальной сборной Азербайджана Эмиля Балаева, рассказал, что наставник костанайской команды Григорий Бабаян лично просил вратаря остаться, сообщает Sports.kz.

«В Дубаи Бабаян подошел к Эмилю и сказал: „Ты для меня — основной вратарь, я хочу, чтобы ты играл здесь“. Рассказал Эмилю о себе. Говорил, что его дед был выслан туда в 1937 году, а он родился в Казахстане, обладает местным менталитетом и не имеет ничего общего с Арменией. Эмиль ответил тогда: „Пока ничего сказать не могу, посмотрим“. К счастью, Эмиль покинул „Тобол“. Сегодня он является свободным агентом. Даже если бы Эмилю дали 1 миллион, он не остался бы. Потому что у нас есть честь. Эмиль отказался от зарплаты в почти 20 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе это представить?», — приводит слова отца вратаря СМИ.
https://www.sports.kz/news/daje-za-million-poyavilis-podrobnosti-lichnogo-razgovora-babayana-i-balaeva

Там папа оказывается армянофоб. Честь взыграла.

[Исправлено: Козлов я, 04.02.2020 - 19:20]
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* ACROS
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
65 000$*12=780 000$ в год. 780 000$ - 200 000$ =580 000$ разница ??
или
200 000$/12 =16 666$ в месяц. Где правильно ??
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* Гога
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Одно с другим не сходится

----Везде правильно !! Просто у автора год состоит из 3 месяцев !! Теперь вопрос - кто автор этой заметки ??
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§ maxsaf
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5231
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Просто у автора год состоит из 3 месяцев !! Теперь вопрос - кто автор этой заметки ??

С такой зарплатой три месяца в году работать - хватает ))
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§ Ольга Колоколова
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2403
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.02.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Одно с другим не сходится
Да, ошиблись. В год то 200 000, а в месяц поменьше. Спасибо. Исправили.
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§ Ольга Колоколова
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2403
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 04.02.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Теперь вопрос - кто автор этой заметки ?
. Гога, читайте текст, а не только заголовки. Авторство указано. Это перепост
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* Гога
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Это перепост

----А зачем делать перепост ??Неужели перед этим текст не читается ? Ведь тут ЯВНАЯ арифметическая ошибка !! Кто делал перепост ??
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* Гога
Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Гога, читайте текст, а не только заголовки.

----Моя беда , что очень внимательно читаю статью , а не только заголовок . И может лучше меньше постить чужие статьи ??Там такие же неграмотные авторы. Есть одно предложение - в личку напишу.
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* ACROS
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Цитата:


Это не мои слова.
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* ACROS
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Там такие же неграмотные авторы.

А, такие же - это кто?
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* Гога
Re: Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2182
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, такие же - это кто?

----Смотрите , откуда перепечатали ---*передают Vesti.kz.** ----- ещё вопросы есть ?? :-P
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