Стала известна зарплата экс-вратаря футбольного клуба "Тобол"
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:02
В "шорт-лист" попали четыре игрока из казахстанской премьер-лиги. При выборе кандидатов учитывались некоторые нюансы, а именно: потянут ли финансовые запросы игроков участники польского "Экстракласса". Читать новость
В интервью Qol Назим Балаев, отец выступавшего в 2019 году за казахстанский «Тобол» голкипера национальной сборной Азербайджана Эмиля Балаева, рассказал, что наставник костанайской команды Григорий Бабаян лично просил вратаря остаться, сообщает Sports.kz.
«В Дубаи Бабаян подошел к Эмилю и сказал: „Ты для меня — основной вратарь, я хочу, чтобы ты играл здесь“. Рассказал Эмилю о себе. Говорил, что его дед был выслан туда в 1937 году, а он родился в Казахстане, обладает местным менталитетом и не имеет ничего общего с Арменией. Эмиль ответил тогда: „Пока ничего сказать не могу, посмотрим“. К счастью, Эмиль покинул „Тобол“. Сегодня он является свободным агентом. Даже если бы Эмилю дали 1 миллион, он не остался бы. Потому что у нас есть честь. Эмиль отказался от зарплаты в почти 20 тысяч долларов в месяц. Вы можете себе это представить?», — приводит слова отца вратаря СМИ. https://www.sports.kz/news/daje-za-million-poyavilis-podrobnosti-lichnogo-razgovora-babayana-i-balaeva
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.