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≡ «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии переименований на отчете акима Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37962
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава областного центра Кайрат АХМЕТОВ сегодня, 4 февраля, провел завершающую встречу с населением. Она длилась около полутора часов. Один из последних вопросов касался политики переименований.
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* abaika95
Re: «У нас что — людей нету? Только депутаты?» - O технологии...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2996
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот а то я думал скучно было) критиканы всё-таки были)


Цитата-//мы же не быдло, мы жители Костаная//


Действительно!) Только к чему это?)
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