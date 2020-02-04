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≡ Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена газификация района Костанай-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37960
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос об этом люди ставили на двух отчетных встречах главы областного центра. 30 января аким Костаная Кайрат Ахметов говорил, что жителям района придется подождать. На 4 февраля ситуация изменилась.
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§ drakon
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18510
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архимед - сказал.
Архимед - сделает... :lol: :oops: :oops:
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§ Добрый земледелец
Re: Хорошая новость — в 2020 году все-таки будет завершена...
Добрый земледелец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 22.01.19
Отправлено: 04.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Архимед - сделает

А кто проверять будет?))
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