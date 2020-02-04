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§ NG.kz
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году в Казахстане от кори погиб 31 человек, 29 из них – дети. Большинство были не привиты от заболевания, которое раньше считалось побеждённым.
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§ Тот самый
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 429
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если проблем с водой в Казахстане нет

Поставьте фильтр даже примитивный (грубой очистки) на входе в квартиру и убедитесь в обратном.

А запретить приём непривитых детей в детсады давно пора было. Считают, что умнее всех - пусть сидят дома.
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* 5555
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 04.02.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя..."а еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта! Это же кошмар! Ужас!"(Иван Васильевич меняет профессию).
Господа юристы подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю главенство законов? Конституция/Кодекс/Закон/Подзаконный акт (постановление правительства и пр.)
В конституции написано о праве на образование. (подпадает ли сюда дошкольное не знаю).
Так же я понимаю что кодекс ниже по "полномочиям" Кодекса. А в Кодексе прописано, что образование доступно только привитым.
Получается Кодекс противоречит конституции??? Прошу понять меня не возмущеает необходимость прививки. Меня бесит "качество" работы гос. системы. Если прописали обязательно образование всем, то нефиг потом сортировать. Исправьте либо там, либо там.
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§ abaika95
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если прописали обязательно образование всем, то нефиг потом сортировать. Исправьте либо там, либо там.//




Конституция сама по себе это книжка чего можно и какие у тебя права в общем смысле) конституция всегда поддерживается разными НПА,ну вот нельзя в конституцию все подряд впихнуть иначе она будет 100-томная)
Написано в конституции образование для всех
В кодексе же уже идёт уточнение,образование конечно для всех НО!
Дабы не возникло никаких проблем со здоровтем у большинства,меньшинству верящему в бога который запрещает прививки и мамочки "верующие" в блогеров которые утверждают что прививки зло,должны следовать букве закона,иначе в государстве начнется анархия)

[Исправлено: abaika95, 04.02.2020 - 12:33]
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* 5555
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 04.02.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Антирейтинг говорит о доверии населения к медицине.

Цитата:
Чем больше компетентные людибудут говорить о необходимости вакцинации, тем больше доверия у населения.

Цитата:
Религиозные убеждения ушли на второе место, хотя ещё несколько лет половина "отказников" ссылалась на веру. Люди считали, что судьбу следует отдать в руки Всевышнего. Сейчас процент таких снизился до 30.

Из всего вышесказанного видно, что проблема не в менеджерах и "тупости" людей которые отказываются, а в системе вакцинирования. Люди ей не доверяют. Они видят своими глазами бардак в других вопросах и понимают что вакцинированием занимаются те же люди что участвуют в бардаке с ними. Поэтому желание молча брать под козырек и делать что скажут пропадает. Простой пример с обеспечением инсулином. Почему больные вынуждены писать письма и доказывать, что нельзя тупо перейти на другой препарат. И что не для всех он подойдет? Это же не нормально!!! Это говорит что решение принято "по накатанной", не взвешивались за и против, плюсы и минусы для больных граждан Казахстана. Просто есть команда удешевить - значит будем удешевлять.А представьте себе такую ситуацию с вакцинами.... Она же может и не сразу выстрелить (вот что страшно).
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* 5555
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 04.02.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дабы не возникло никаких проблем со здоровтем у большинства

Цитата:
...не допускаются в организации дошкольного образования в целях предупреждения их инфицирования и окружающих детей инфекционными заболеваниями.

А теперь по пунктам. Если прививка работает, то:
1) Привитый не заражается или если заражается легко выздаравливает.
2) Непривитый заболеет.
Получается риск несет только не привитый. Т.е. меньшинство. Про какое большинство вы говорите?
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§ abaika95
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Получается риск несет только не привитый. Т.е. меньшинство. Про какое большинство вы говорите?//




Большинство нянечек и воспитателей которые будут "повешены" беспокойными родителями непривитых малышей за то что те с чего то вдруг подцепили заразу в вашем этом деЦком садике!!!)
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§ abaika95
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл добавить неожиданно(!) подцепили заразу т.к. сам не раз встречал адептов секты"свидетелей не привития" которые с пеной у рта доказывают что все болезни от врачей) и главный лозунг: "чем меньше мы в дитятку тычем химии тем она здоровее")
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§ Гога
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чем меньше мы в дитятку

---А ведь доля правды в этом есть ?!
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§ Маркс
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Аутизма всё больше и больше встречается только потому, что обученных кадров стало больше, которые умеют выявлять заболевание, а также появились новые методы диагностики", – уверена Айнагуль Куатбаева.

Этак, с развитием медицины, выяснится, что мы все безнадежно больны и каждому необходимо поставить по укольчику. Пора уже ставить населению прививки от новых методов диагностики.
Цитата:
Например, в прошлом году среди умерших от кори 29 детей были те, кто получил вакцину. По словам врачей, у них после прививки иммунитет не успел выработаться.

После таких сообщений любое очарование от прививок испаряется как летний дождь с раскаленного асфальта.
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§ abaika95
Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки о вакцинации вошли в Кодекс о здоровье
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А ведь доля правды в этом есть ?!)/




В любом вопросе я думаю есть и доля справедливой правды и доля лживого бреда) какая чаша в вопросе перевесит то и истина) да лишний раз детям химию лучше не пихать, но и радикально от прививок отказываться тоже думаю не стоит)


Везде нужна золотая середина

Как с вопросом АМ учёта,согласен утильсбор и пошлина за первичную регистрацию великовата но это не значит что нужно выходить на митинг,устраивать цирк с речевками в центре города и требовать полной безпрекословной легализации иностранных машин на территории страны)
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§ Поедатель
Re: Детсады не будут принимать непривитых детей. Какие поправки...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За прививкой надо ещё побегать, чтобы получить. Когда родился внук, то чтобы получить прививку надо было обратиться к невропатологу. Своего невропатолога в Жемчужине нет. Отправляют в 59 аптеку, там мол хороший. Так мы туда год ходили, платили каждый приём, запись за месяц и еле-еле получили разрешение на получение прививки. Без её резюме никак. Так что препятствий для получения самой прививки детям очень много и много тех, кто на это зарабатывает. К сожалению.
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