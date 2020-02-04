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"Аутизма всё больше и больше встречается только потому, что обученных кадров стало больше, которые умеют выявлять заболевание, а также появились новые методы диагностики", – уверена Айнагуль Куатбаева.
Этак, с развитием медицины, выяснится, что мы все безнадежно больны и каждому необходимо поставить по укольчику. Пора уже ставить населению прививки от новых методов диагностики.
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Например, в прошлом году среди умерших от кори 29 детей были те, кто получил вакцину. По словам врачей, у них после прививки иммунитет не успел выработаться.
После таких сообщений любое очарование от прививок испаряется как летний дождь с раскаленного асфальта.