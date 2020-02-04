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≡ "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повышение температуры приведет к буранам и метелям, кроме того, из-за перехода снега в дождь на дорогах ожидается гололед. Об этом сообщил глава Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер.
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§ ACROS
Re: "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автомобили сейчас в большинстве своём переднеприводные и полноприводные, то есть максимально приспособленные к гололёду и снежной наледи. Единственное что требуется от МЧС-ников: не только заниматься пересылкой бесконечных и вызывающих только раздражение от беспомощности КазАвтоДора, СМС-сообщении о закрытии дорог, но и ДАТЬ указание дорожной службе об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ присыпке, на период этого гололёда, СОЛЯНО-ПЕСКОВОЙ смеси все автотрассы области, особенно участок между Рудныи и аятским переездом ( дорога там узкая и яйцеобразная). Жизнь не должна останавливаться: люди если и передвигаются в буран и гололёд, значит это им нужно, они же не идиоты, без крайней необходимости человек в ненастье не поедет; есть коммерсанты, есть предприниматели - у них есть определённые обязательства; кому то на похороны, кому то в какой то государственный орган, у когог то командировка да мало ли какие дела у человек.
Чего-чего, а песка и соли в Казахстане хватает, вопрос в добросовестности и ответственности КазАвтоДора: закрыть трассу-много ума не надо, надо работать каждодневно и в буран и в ясную погоду.
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§ ыгрик иксов
"Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об ухудшении погоды
ыгрик иксов


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Сообщений: 34
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 04.02.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полностью с Вами согласен!!!
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§ Поедатель
Re: "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне недавно приходили СМС-ки пост фактум, за прошедший день. Ну чтобы уж наверняка не соврать по поводу ухудшения погоды.
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