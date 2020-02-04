ACROS Re: "Ситуация серьезная". Казахстанцев предупредили об... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 175

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:18 Автомобили сейчас в большинстве своём переднеприводные и полноприводные, то есть максимально приспособленные к гололёду и снежной наледи. Единственное что требуется от МЧС-ников: не только заниматься пересылкой бесконечных и вызывающих только раздражение от беспомощности КазАвтоДора, СМС-сообщении о закрытии дорог, но и ДАТЬ указание дорожной службе об ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ присыпке, на период этого гололёда, СОЛЯНО-ПЕСКОВОЙ смеси все автотрассы области, особенно участок между Рудныи и аятским переездом ( дорога там узкая и яйцеобразная). Жизнь не должна останавливаться: люди если и передвигаются в буран и гололёд, значит это им нужно, они же не идиоты, без крайней необходимости человек в ненастье не поедет; есть коммерсанты, есть предприниматели - у них есть определённые обязательства; кому то на похороны, кому то в какой то государственный орган, у когог то командировка да мало ли какие дела у человек.

Чего-чего, а песка и соли в Казахстане хватает, вопрос в добросовестности и ответственности КазАвтоДора: закрыть трассу-много ума не надо, надо работать каждодневно и в буран и в ясную погоду.