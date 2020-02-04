Цитата: Медный:

Извини, кушмурунец, но они ничего не могут сделать, даже если захотят. Система эта работает только так и никак иначе

Наверно вы правы! Но видеть и молчать уже больше нельзя.

Такой поселок кончают...

Отчетное было, так ни о чем, ни прокурор не приехал, ни ...

Им говорят, что уезжают лучшие люди а они смеются. Указывают на пенсионеров которые помогали разваливать Кушмурун, мол вон ваши лучшие люди!

Я уже здесь как то писал, у нас в Кушмуруне даже улицу Степную эти "инициативные" не смогли переименовать! Так у нас и осталась Степная, как ее наши родители изначально назвали.