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≡ "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудника полиции задержали 2 февраля в 4 часа утра на ул. Джамбула областного центра. Он находился в трудовом отпуске, поэтому был за рулем собственной "Тойоты-Аристо". Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, на брифинге в ведомстве.
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§ abaika95
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Никому не жаль милиционеров//


Милиционеров не жалко) их нет давно)
Полицейских некоторых жалко,особенно участковых и по делам несовершеннолетних)


Цитата-//Им вообще ни в какие дни нельзя ходить//


???
Нет я понимаю этика и все такое,но даже на свадьбу что-ли нельзя в кафе?)




Цитата-//Видимо поговорка- рука руку моет, или про ворон который своего не клюнет, уже не актуальна//



Чистят, чистят, диструктивный элемент из рядов всевозможных органов) и правильно делают)
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§ drakon
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mmxkz:
нельзя ходить в увеселительные заведения ходить?

А кто - запретил?... :-o 8-) 8-)
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§ drakon
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18507
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но даже на свадьбу что-ли нельзя в кафе?)

Даже на свою - нельзя?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 734
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.02.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Им вообще ни в какие дни нельзя ходить

В форме нельзя ходить,чтобы не будоражить общественное мнение. А в "гражданке" -в свободное время пожалуйста.
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§ Поедатель
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ни проступок - сразу в отпуске. Что это даёт руководству? Президент сказал, что за проступок должен отвечать начальник. Начальника в студию! Ну или из студии, тут уж как Закон будет соблюдаться.
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