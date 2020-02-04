abaika95 "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2992

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:50 Цитата-//Никому не жаль милиционеров//





Милиционеров не жалко) их нет давно)

Полицейских некоторых жалко,особенно участковых и по делам несовершеннолетних)





Цитата-//Им вообще ни в какие дни нельзя ходить//





???

Нет я понимаю этика и все такое,но даже на свадьбу что-ли нельзя в кафе?)









Цитата-//Видимо поговорка- рука руку моет, или про ворон который своего не клюнет, уже не актуальна//







Чистят, чистят, диструктивный элемент из рядов всевозможных органов) и правильно делают)