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≡ "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудника полиции задержали 2 февраля в 4 часа утра на ул. Джамбула областного центра. Он находился в трудовом отпуске, поэтому был за рулем собственной "Тойоты-Аристо". Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, на брифинге в ведомстве.
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§ alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//пахнет бурбоном и виски"/

отличить одно от другого могут только истинные гурманы.
видно есть такие в наших органах.
даже по запаху определяют.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 12:21]
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* сайлау курманов
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3484
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо поговорка- рука руку моет, или про ворон который своего не клюнет, уже не актуальна. Очень даже похвально,
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§ Сабыр
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 310
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похвально,что пауки кушают сами себя. Ведь наверняка знали его машину или сработали под заказ? Сколько сейчас его место стоит?
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§ ACROS
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничто человеческое НИКОМУ не чуждо. Кадровый состав полиции - это срез нашего общества. Какое общество- такие и полицейские. А, критерии отбора - это очевидно из далекого прошлого; кадровый дефицит , наверное и у них такой как и на селе среди механизаторов, скотников, доярок и телятниц.
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§ mmxkz
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
mmxkz


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 22.09.14
Отправлено: 04.02.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно почему сотрудникам полиции и госслужащим нельзя ходить в увеселительные заведения ходить?
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* Тот самый
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов: рука руку моет, или про ворон который своего не клюнет, уже не актуальна


Слабо верится. Возможно он был настолько пьян, что открыли дверь и выпал из машины и/или начал патрульным права качать. И решили такую руку не мыть.
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* Тот самый
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mmxkz:
Интересно почему сотрудникам полиции и госслужащим нельзя ходить в увеселительные заведения ходить?


Возможно имелись в виду будние дни и рабочее время. Хотя, мало кто из работающих (и не госслужащие) может себе позволить ходить в увеселительные заведения в середине недели вечером/ночью - на след день идти на работу.
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§ alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера в 16.00 был возле пол.4 на воинов.
стоит патрулька почти на входе в поликлинику,
включены мигалки. в салоне никого.
а там проезд узкий, остановка и стоянка запрещены.
вторая патрулька стоит возле бистро в ойл-центре.
минут через сорок где-то из бистро четверо вываливаются,
двое сели в одну,двое в другую.
поехали дальше "работать".
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§ kolibri
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
kolibri


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:23
Комментарий проходит проверку.
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§ Мурзилка
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Мурзилка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 04.02.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Возможно имелись в виду будние дни и рабочее время.

Им вообще ни в какие дни нельзя ходить.
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§ таноми52
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1562
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.02.20 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где синий трактор? Покинул компанию? :lol:
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§ alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7160
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню Кулагин отчитывал полицейских.
//заходите в рестораны, в кафе.
чего вы боитесь.
пусть люди видят что вы тут///
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* Маркс
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жанна Лохматова
Никому не жаль милиционеров
Сейчас каждый день пишут какие в милиции уроды.
Так я вам скажу у меня одноклассник в милиции 8 лет работал и нормальный парень получше других. Я не думаю что милиционеры делают что-то такое чего другие из вас не делают просто придумали газеты найти козлов отпущения - они и обрадовались. И если еще некоторые говорят что сами боятся милиции, то я вот совсем не боюсь и только жалею что на них все разом набросились.

Никому не жаль милиционеров
Их вокруг ругают и грубят
Обвиняют в преступленьях скверных
И в газетах пишут что хотят.

Даже дома гости и соседи
Те чью безопасность берегут
И не поздороваются встретив,
Только побыстрее прошмыгнут.

Вынужден он жаться в подворотнях
Будто он разбойник и злодей
Даже в отношении к животным
Лучше отношенье у людей.

Если кошка со стола к примеру
Беспросу сожрет чужой минтай
Ей простят а милиционеру
Ласково не скажут "ай-ай-ай",

И не поддадут шутливо тапком,
Не почешут за ухом потом.
С ним жестоко разберутся так как
Вы не поступили бы с котом!

Назовут преступником в погонах
Отберут патроны пистолет
А милиционеру без патронов
От людей вообще спасенья нет.

Вот они и бродят озираясь
Словно тени среди нас людей
Если бы мы лучше постарались
Были к ним хоть чуточку добрей!

Жанна Лохматова
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