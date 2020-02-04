





(Полноправные пользователи) Сообщений: 732

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:40 Жанна Лохматова

Никому не жаль милиционеров

Сейчас каждый день пишут какие в милиции уроды.

Так я вам скажу у меня одноклассник в милиции 8 лет работал и нормальный парень получше других. Я не думаю что милиционеры делают что-то такое чего другие из вас не делают просто придумали газеты найти козлов отпущения - они и обрадовались. И если еще некоторые говорят что сами боятся милиции, то я вот совсем не боюсь и только жалею что на них все разом набросились.



Никому не жаль милиционеров

Их вокруг ругают и грубят

Обвиняют в преступленьях скверных

И в газетах пишут что хотят.



Даже дома гости и соседи

Те чью безопасность берегут

И не поздороваются встретив,

Только побыстрее прошмыгнут.



Вынужден он жаться в подворотнях

Будто он разбойник и злодей

Даже в отношении к животным

Лучше отношенье у людей.



Если кошка со стола к примеру

Беспросу сожрет чужой минтай

Ей простят а милиционеру

Ласково не скажут "ай-ай-ай",



И не поддадут шутливо тапком,

Не почешут за ухом потом.

С ним жестоко разберутся так как

Вы не поступили бы с котом!



Назовут преступником в погонах

Отберут патроны пистолет

А милиционеру без патронов

От людей вообще спасенья нет.



Вот они и бродят озираясь

Словно тени среди нас людей

Если бы мы лучше постарались

Были к ним хоть чуточку добрей!



Жанна Лохматова