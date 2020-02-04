Цитата: Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр

А что, запрета на вывоз в большом количестве бензина, например авто- или ж/д цистернами нет? То что приграничные россияне будут заправляться казахстанским бензином на казахстанской территории, в этом ни чего критического и ужасного нет. У нас тоже те же финны заправляются на выборгских АЗС, и ни чего страшного, хотя российский бензин в 2 раза дешевле финского. Многие приграничные финны ездят по 10 лет так на заправку.



Цитата: директор пляжа:

нельзя производить больше? и заработать на продаже за рубеж? - нееет.. пусть растут цены. пусть люди страдают

Вполне возможно, чтобы казахстанские НПЗ покупали нефть не по внутри казахстанским ценам, и такой в последствии бензин продавали в Россию. И России плюс - меньше бюджет будет платить нефтяникам за "налоговый маневр" связанный с разницей цены экспортируемой нефти и нефти для внутреннего потребления.