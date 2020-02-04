Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
Я робот
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Сообщений: 37958
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 13:52
После заседания правительства журналисты поинтересовались у Султанова о планах по сдерживанию цен на продукты, уточнив, что из-за роста цены на бензин дорожают социально значимые товары. Читать новость
..и поэту нам чихать на своих граждан и будем зарабатывать на каждом, забыл подытожить хозпадин Султанов... -а нельзя производить больше? и заработать на продаже за рубеж? - нееет.. пусть растут цены. пусть люди страдают
открыто, честно, а главное без доли угрызений совести заявляет о сложившейся ситуации чиновник, мол всему виной открытая граница с ЕАС) однако здравствуйте
герой дня сегодня этот главный по торговле. а курс загнали за 6 и держат искусственно ,несмотря ни на что. повышая тем самым цены на российские товары. типа местные пусть развиваются. а местные вместо развития цены поднимают.пользуются моментом.
Этот человек точно министр? А разве мы не мечтали,чтобы хоть что-то от нас пылесосили? Разве перерабатывать свою нефть и продавать бензин это плохо?? И ведь прошлым летом сами жаловались НПЗ что у них за товаривание! Умом эту страну,конечно,не понять.
Если сдерживать цены на бензин, соседние страны будут его "пылесосить" - министр
А что, запрета на вывоз в большом количестве бензина, например авто- или ж/д цистернами нет? То что приграничные россияне будут заправляться казахстанским бензином на казахстанской территории, в этом ни чего критического и ужасного нет. У нас тоже те же финны заправляются на выборгских АЗС, и ни чего страшного, хотя российский бензин в 2 раза дешевле финского. Многие приграничные финны ездят по 10 лет так на заправку.
Цитата:
директор пляжа: нельзя производить больше? и заработать на продаже за рубеж? - нееет.. пусть растут цены. пусть люди страдают
Вполне возможно, чтобы казахстанские НПЗ покупали нефть не по внутри казахстанским ценам, и такой в последствии бензин продавали в Россию. И России плюс - меньше бюджет будет платить нефтяникам за "налоговый маневр" связанный с разницей цены экспортируемой нефти и нефти для внутреннего потребления.
Нурбанчик: приграничные россияне будут заправляться казахстанским бензином на казахстанской территории,
тут так вот. //Летом 2019 года власти Казахстана обнаружили, что российские водители из приграничья массово едут в страну за дешевым бензином, который в Казахстане даже на заправках российских компаний стоит примерно в полтора раза дешевле, чем в России. Власти Казахстана ввели с 2 ноября на срок в шесть месяцев ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива автомобильным транспортом. Запрет не означает, что российским и другим водителям не будут заправлять автомобили (топливо в бензобаках по-прежнему вывозить можно). Но им не будут заливать бензин в канистры объемом свыше 20 литров и специальные модернизированные бензобаки с увеличенным объемом.//
///"У меня заправка автомобиля – 800 литров бак. Если я заправляюсь в России, то 800 литров дизтоплива будет стоить мне 36 тысяч рублей, – рассказывал водитель фуры Вадим Капинцев. – Если я заправляюсь в Казахстане, это получается 26 тысяч рублей. Ощутимая экономия".//
Если пытаться сдерживать цену на бензин, мы потеряем сам бензин. Его просто не будет. Тяжелее держать границы, поскольку соседние страны, где цена на бензин выше, просто будут пылесосить наше топливо. Лучше этого не делать
Ну и делайте бензина больше и продавайте соседям! Денег заработаете и дадите заправкам заработать и НПЗ. Проблема-то в чём? Вроде ж хотели перерабатывать сырье, а не продавать его. Вроде для этого и ТС-ЕЭС делался.
Представляю. 2014й год. Путин с Медведевым обсуждают: - Рубль нельзя девальвировать. А то ж приедут казахи-белорусы, будут пылесосить наши машины, товары в магазинах. - Ой точно говорите! Будем держать курс до последнего.
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