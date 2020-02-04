Цитата: Антирейтинг говорит о доверии населения к медицине.

Цитата: Чем больше компетентные людибудут говорить о необходимости вакцинации, тем больше доверия у населения.



Цитата: Религиозные убеждения ушли на второе место, хотя ещё несколько лет половина "отказников" ссылалась на веру. Люди считали, что судьбу следует отдать в руки Всевышнего. Сейчас процент таких снизился до 30.



Из всего вышесказанного видно, что проблема не в менеджерах и "тупости" людей которые отказываются, а в системе вакцинирования. Люди ей не доверяют. Они видят своими глазами бардак в других вопросах и понимают что вакцинированием занимаются те же люди что участвуют в бардаке с ними. Поэтому желание молча брать под козырек и делать что скажут пропадает. Простой пример с обеспечением инсулином. Почему больные вынуждены писать письма и доказывать, что нельзя тупо перейти на другой препарат. И что не для всех он подойдет? Это же не нормально!!! Это говорит что решение принято "по накатанной", не взвешивались за и против, плюсы и минусы для больных граждан Казахстана. Просто есть команда удешевить - значит будем удешевлять.А представьте себе такую ситуацию с вакцинами.... Она же может и не сразу выстрелить (вот что страшно).