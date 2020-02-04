Дантист Re: Тревога жителей станции Кушмурун о ближайшем будущем #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 624

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:18 Поселок умирает, сам убедился.Жаль конечно. Но и в городах не лучше. Пять лет воюю за инфрастуктуру новых микрорайонов города Рудного (23, 24, 27), где за пять лет не сделано ничего, ни дорог, ни света, ни газа. В ответ приходят одни "разъяснения", как будто кому-то они нужны? Людям нужно дело, а не разъяснения.