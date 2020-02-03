Гога Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2171

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Уважаемый тёзка , Георгий ГОВОРОВ ! Нельзя ли все это объяснить это более понятно ?----Каждая пара играет два микроматча по 30 минут, это классическая игра. Игроку засчитываются очки по общему результату. Бывают разные итоги. Например, первая игра выиграна, а вторая вничью - игроку начисляются два очка. А если спортсмен выиграл или добился ничьи только в одной партии, то получает одно очко.