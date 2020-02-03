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≡ "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной чемпионат по шашкам среди ветеранов завершился в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Потеряли зрелищность и массовость..." - областной чемпионат по шашкам среди ветеранов завершился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Победители областных соревнований будут представлять наш регион на чемпионате РК, который в этом году пройдет в Костанае. Наши шашисты рассчитывают занять на республиканском трурнире призовые места.
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§ сайлау курманов
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3483
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажись 84-й год был, будучи студентом шел по невскому, скопище народу то шумно что-то обсуждают, то затихают. Над входом какого-то ДК висело огромный экран с шахматными фигурами, тогда за корону бились Карпов с Каспаровым.
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§ Гога
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый тёзка , Георгий ГОВОРОВ ! Нельзя ли все это объяснить это более понятно ?----Каждая пара играет два микроматча по 30 минут, это классическая игра. Игроку засчитываются очки по общему результату. Бывают разные итоги. Например, первая игра выиграна, а вторая вничью - игроку начисляются два очка. А если спортсмен выиграл или добился ничьи только в одной партии, то получает одно очко.
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§ Гога
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За победу одно очко, ничья пол очка, поражение ноль очков . Откуда новая система ??
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§ Гога
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Юрий Яковлевич !! Поздравляю с победой !! Может вы хоть объясните систему начисления очков ? *первая игра выиграна, а вторая вничью - игроку начисляются два очка. А если спортсмен выиграл или добился ничьи только в одной партии, то получает одно очко.*
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§ alex_60
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Ветеранами в мире шахмат считаются игроки//

а причем тут шахматы в статье про шашки.
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§ Гога
Re: "Потеряли зрелищность и массовость..." - областной...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Все вопросы к автору статьи - он и про начисление очков непонятно сказал .
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* Тимур Гафуров
"Потеряли зрелищность и массовость..." - областной чемпионат по шашкам среди ветеранов завершился в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 487
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.02.20 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а причем тут шахматы в статье про шашки.

Исправил. Спасибо
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