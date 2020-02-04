alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #8470





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7153

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:30 Цитата: pro100tak:

что на очень долго.



задача сейчас другая,

доля владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.

да и вопрос в ноябре 2019 звучал уже так.

//Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык - русский, а не английский?//