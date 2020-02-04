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≡ "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37956
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудника полиции задержали 2 февраля в 4 часа утра на ул. Джамбула областного центра. Он находился в трудовом отпуске, поэтому был за рулем собственной "Тойоты-Аристо". Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, на брифинге в ведомстве.
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§ alex_60
"Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных водителей в спецприемник доставили старшего оперуполномоченного ДП Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//пахнет бурбоном и виски"/

отличить одно от другого могут только истинные гурманы.
видно есть такие в наших органах.
даже по запаху определяют.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 12:21]
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§ сайлау курманов
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3483
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо поговорка- рука руку моет, или про ворон который своего не клюнет, уже не актуальна. Очень даже похвально,
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§ Сабыр
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
Сабыр


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Сообщений: 308
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похвально,что пауки кушают сами себя. Ведь наверняка знали его машину или сработали под заказ? Сколько сейчас его место стоит?
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§ ACROS
Re: "Пахнет бурбоном и виски" - в числе пьяных...
ACROS


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Сообщений: 175
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничто человеческое НИКОМУ не чуждо. Кадровый состав полиции - это срез нашего общества. Какое общество- такие и полицейские. А, критерии отбора - это очевидно из далекого прошлого; кадровый дефицит , наверное и у них такой как и на селе среди механизаторов, скотников, доярок и телятниц.
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