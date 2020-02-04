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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ya proshu proscheniya, ne znal

-----Не , не так .Keşiriñiz, men bilmedim - сразу перевод - Я прошу прощения, не знал.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Keşiriñiz, men bilmedim

Это уже окончательно или еще в процессе? ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Не знаю. Думаю , что знатоки вскоре уточнят.Но , как говорится - ничто не вечно под луной.
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 464
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
еще в процессе?

Приостановленном. Будем надеяться, что на очень долго.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//О! Великий Гуру! Да снизойдёт благодать на чело Ваше! Ибо милосердием изобилованы Вы даже к ничтожеству, чЕрвю, тле. И озаряете его хоть малой толикой своего просветления! Указуете путь средь праха, тлена, грязи, туда, к свету и благости! Преклоняюсь пред Вами с надеждой и трепетом в надежде ещё хоть немного познать из потока Вашей мудрости, мне, недостойному пред Вами!//



Да!)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2983
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ya proshu proscheniya, ne znal//




Nichiego,proshevau vas)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да!

----После такого признания - надо аватарку менять .
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
proshevau

Proştchzhevayu, или как там у вас по новейшим, самым последним правилам?)))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.02.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
После такого признания - надо аватарку менять

Не! После такого "признания" нужно штанцы состирнуть чтобы супруга не заругала. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7153
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
что на очень долго.


задача сейчас другая,
доля владеющих русским языком должна вырасти с 89% в 2019 году [оценка] до 91% в 2025 году.
да и вопрос в ноябре 2019 звучал уже так.
//Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык - русский, а не английский?//
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да!)


Возможно, корона-вирус ;-)

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