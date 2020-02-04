pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8446





(Полноправные пользователи) Сообщений: 461

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:46 Цитата: таноми52:

Но неужели любите "Фёлькиш Беобахтер"?

Да, вопрос, аж поежиться. Но это Бродский.

"От человека, аллес, ждать напрасно: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно". Меж нами дьявол бродит ежечасно" - это оттуда же.

"Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх. Однако, интерес у всех различен. Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен." там же.

Губерман учился на этих катренах.