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* pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но неужели любите "Фёлькиш Беобахтер"?

Да, вопрос, аж поежиться. Но это Бродский.
"От человека, аллес, ждать напрасно: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно". Меж нами дьявол бродит ежечасно" - это оттуда же.
"Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх. Однако, интерес у всех различен. Бог органичен. Да. А человек? А человек, должно быть, ограничен." там же.
Губерман учился на этих катренах.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.02.20 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёшкин кот! У "главного"-то мы и не спросили. :-o

Беда! Беда на наши головы!
Нас ждут бесчестье и позор!
Нам будут вслед презренно даже вОроны,
Смотреть!
Закончим разговор!!!
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