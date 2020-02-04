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§ NG.kz
Шесть месяцев ограничения свободы за клевету получил отец насильника из «Тальго»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К шести месяцам ограничения свободы за клевету в адрес жертвы изнасилования в «Тальго» приговорен отец осужденного проводника Колканата Курманиязова, сообщила на глава фонда «Не молчи» Дина Смаилова.
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* сайлау курманов
Re: Шесть месяцев ограничения свободы за клевету получил отец...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3480
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.02.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на НТВ продолжение передачи ДНК, посмотрите обязательно, дед совратил двух сестер, которые во внучки ему годятся, те нарожали ему кучу детей. Кто-то надоумел сестер подать на алименты. Сегодня развязка...
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