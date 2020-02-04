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§ NG.kz
Правительство утвердило правила эксплуатации авто, ввезенных из стран ЕАЭС
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.02.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Аскар Мамин подписал постановление от 31 января 2020 года "О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Евразийского экономического союза".
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§ abaika95
Re: Правительство утвердило правила эксплуатации авто, ввезенных...
abaika95


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Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Министерству внутренних дел РК поручено в установленном законодательством порядке принять меры по регистрации данных автотранспортных средств и установить сроки действия свидетельства о регистрации/


Каким образом регистрировать будут?)на дорогах останавливать?)
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