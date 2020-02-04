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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Пардоньте, что в английском не силён.
Учил зачем-то, почему-то я немецкий.
И шпрехал я на нём спокойно влёт,
Что запросто мог слушать Deutsche Welle.

Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
Дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

Их либе ясность. Я. Их либе точность.
Их бин просить не видеть здесь порочность.
Ви намекайт, что он любил цветочниц.
Их понимайт, что даст ист ганце срочность.
Но эта сделка махт дер гроссе минус.
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:
душа и сердце найн гехапт на вынос.

Опять зептембер. Скука. Полнолунье.
В ногах мурлычет серая колдунья.
А под подушку положил колун я...
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.
Яволь. Зептембер. Портится характер.
Буксует в поле тарахтящий трактор.
Их либе жизнь и "Фёлькиш Беобахтер".
Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.

И. Бродский
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7148
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:05]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:10]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:27]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:32]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:37]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:39]
Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 06:57]


как видно, три часа, в муках рождался ответ.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 510
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И. Бродский

Что-то непонятно. Это он так хорошо относился к "Фаусту", что о переполненных чувств сочинил эту пародию. Или напротив, считал это произведение ничтожеством, и хотел обсмеять.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В смысле? А что, до этого не было заметно что я с прибабахом????

Старались изо всех сил не замечать, но всему есть предел :lol:
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Что-то непонятно. Это он так хорошо относился к "Фаусту", что о переполненных чувств сочинил эту пародию. Или напротив, считал это произведение ничтожеством, и хотел обсмеять.

Похоже, что просто пиффка дунул, оно и написалось. Одно ясно, что всерьез это воспринимать невозможно. Хотя исследователи творческого наследия в любом случае найдут здесь особую философию, новизну и припишут сие творение к особому виду поэтического искусства.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5222
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Похоже, что просто пиффка дунул, оно и написалось.

А если и пивка и потом еще и "дунул" - то результат - это уже постмодерн. ))
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* pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как видно, три часа, в муках рождался ответ.

В словоплетении есть очарование,
Когда слова слагаются в стихи.
А два часа все Е на Ё я правил,
Ну а потом за рифмой проследил.
Не суть, всё это образно, конечно.
Кой чем другим я занят всё же был.
Да и понятно - там другое дело.
А здесь хоть чуточку хотелось мне творить.

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37235 Чтоб было всем понятнее. Начало было там.

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 10:51]
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Кой чем другим я занят всё же был.

Предположу, что гнал самогон, иногда снимая пробы:
"Ночь..Тишина.. Луна в окне..
Не спится....Не спится...
Не спиться бы мне!"
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
А что, до этого не было заметно что я с прибабахом??



Ваш прибабах выражался, стесняюсь сказать, в несколько ином :-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.02.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]pro100tak:


Вот,pro, Вы и расшевелили форум! А то уже он начал плесневеть:-)
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1560
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.02.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
их либе жизнь и "Фёлькиш Беобахтер".



:lol: :lol: :lol:
Но неужели любите "Фёлькиш Беобахтер"?
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* pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот,pro,

Похоже так Ваше pro на bro. Вы довольно часто так ко мне обращаетесь. Мне это нравится и приятно. Хотелось бы мне обращаться к Вам "sis". С Вашего позволения. А уважаемых форумчан попрошу не выражёвываться на этот счёт. Будьте джентльменами pro100.
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 730
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Но неужели любите "Фёлькиш Беобахтер"?

Найн, их либе нур "Унзере Цайтунг".
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* pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Предположу, что гнал самогон, иногда снимая пробы:

Идея эта вовсе не нова.
И рядом всё вокруг меня витает.
И очень даже вроде неплоха.
И аппараты - лучше не бывает.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за кружок юного Шиллера тут устроили?)
Флуд для прозаиков!) Для стихов отдельная ветка есть)
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