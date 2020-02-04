Цитата: pro100tak:

Пардоньте, что в английском не силён.

Учил зачем-то, почему-то я немецкий.

И шпрехал я на нём спокойно влёт,

Что запросто мог слушать Deutsche Welle.

Я есть антифашист и антифауст.

Их либе жизнь и обожаю хаос.

Их бин хотеть, геноссе официрен,

Дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.



Их либе ясность. Я. Их либе точность.

Их бин просить не видеть здесь порочность.

Ви намекайт, что он любил цветочниц.

Их понимайт, что даст ист ганце срочность.

Но эта сделка махт дер гроссе минус.

Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:

душа и сердце найн гехапт на вынос.



Опять зептембер. Скука. Полнолунье.

В ногах мурлычет серая колдунья.

А под подушку положил колун я...

Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.

Яволь. Зептембер. Портится характер.

Буксует в поле тарахтящий трактор.

Их либе жизнь и "Фёлькиш Беобахтер".

Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.



И. Бродский