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≡ Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Решение о переименовании 31 января приняли депутаты Костанайского областного маслихата на внеочередной сессии. Предложение о переименовании в акимат Костаная внесла в октябре прошлого года инициативная группа.
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§ самый умный
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 03.02.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В ЗТБ-Тобыле,до сих пор есть ул.Ленина,40 лет октября


Потому что Ленина в Казахстане любят. Благодарные потомки помнят, что именно Ленин является родоначальником всех казахов, так как в 1925 году по его распоряжению ВЦИК переименовал Киргизскую АССР в Казакскую.
Если бы не Ленин, все казахи так бы и назывались киргизами и жили бы мы сейчас в Киргизии.
Предлагаю в благодарность за это дать Ленину титул улт-басы и в каждом городе назвать его именем как минимум одну улицу, одну школу и одну больницу.
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§ Гога
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
в 1925 году по его распоряжению[/quot-----Дедушка Ленин умер 21.01.1924 :-(
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§ abaika95
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если бы не Ленин, все казахи так бы и назывались киргизами и жили бы мы сейчас в Киргизии.//




Это как с названием Русских в западных источниках-Московиты?) Журналисты газеты Таймс даже во время Крымской войны а своих публикациях называли Русских-Московитами,наверно как "самые умные" думали что все Русские в Москве живут)
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* сайлау курманов
Re: Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3480
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.02.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редлагаю в благодарность за это дать Ленину титул улт-басы и 
Полностью соглашусь,хотя маловероятно, однако имя Кунаева совсем уходит небытие что очень даже несправедливо
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§ самый умный
Какая улица в Костанае теперь будет носить имя депутата парламента Орала Мухамеджанова?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 04.02.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Дедушка Ленин умер 21.01.1924

Заранее распорядился просто. Том 37 полного собрания сочинений, глава 12я. 205 страница
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