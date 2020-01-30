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≡ «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37951
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.01.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они настаивают, что в Казахстане нужно провести полную легализацию всех автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС до 1 февраля 2020 года. И ссылаются на заявления властей, которые были сделаны в июле 2019-го.
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§ Vit
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.01.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть один знакомый. Простой электрик в городе костаная с зп 90 000. Долго мечтал о автомобиле. Постояно мне звонил и спрашивал, как, че, куда. Я как мог его отговаривал. Сотни причин приводил что не потянишь со своей зп. Не послушал меня, купил. За 500 000. Шрот из РФ. Раньше приходил он домой и тратил зп на себя. Теперь на этот Шрот. Ну незнаю. Наверно можно на такие авто как то сделать льготу что ли. Без утиль сбор оформить.
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§ abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//. Ты бы дучше промолчал, Казёл....//



Ухты......)
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§ abaika95
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.01.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//да за это нада - расстреливать//


Я не оправдывал расстрел,старичок если ты не заметил) я говорю что пример не подходящий) люди там долеко не мирно себя вели) а просрочку на ночь вредно кушать,прекращай) а то вон уже......
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§ drakon
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.01.20 - 22:19
Комментарий удален модератором.
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§ Козлов я
«Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с иностранными номерами не согласны с решением президента
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ты бы дучше промолчал, Казёл...
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§ alex_60
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
alex_60


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Сообщений: 7148
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в январе не был на площади,
ушли или стоят до сих пор?
если ушли , то значит согласились с предложенным вариантом.
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§ abaika95
Re: «Мы выйдем на площадь и не уйдем» - владельцы автомобилей с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2977
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.02.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мы выйдем на площадь и не уйдем»//




Кажись ушли,полтора часа на холоде не каждый мамкин революционер выдюжит, этж какие лишения и страдания перенесли борцы за халяву, горжусь!
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