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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 725
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Пардоньте, что в английском не силён.
Учил зачем-то, почему-то я немецкий.
И шпрехал я на нём спокойно влёт,
Что запросто мог слушать Deutsche Welle.

Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
Дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

Их либе ясность. Я. Их либе точность.
Их бин просить не видеть здесь порочность.
Ви намекайт, что он любил цветочниц.
Их понимайт, что даст ист ганце срочность.
Но эта сделка махт дер гроссе минус.
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:
душа и сердце найн гехапт на вынос.

Опять зептембер. Скука. Полнолунье.
В ногах мурлычет серая колдунья.
А под подушку положил колун я...
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.
Яволь. Зептембер. Портится характер.
Буксует в поле тарахтящий трактор.
Их либе жизнь и "Фёлькиш Беобахтер".
Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.

И. Бродский
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:05]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:10]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:27]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:32]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:37]
[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:39]
Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 06:57]


как видно, три часа, в муках рождался ответ.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 509
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.02.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
И. Бродский

Что-то непонятно. Это он так хорошо относился к "Фаусту", что о переполненных чувств сочинил эту пародию. Или напротив, считал это произведение ничтожеством, и хотел обсмеять.
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