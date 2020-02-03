alex_60 Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7144

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:46 //вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы.//



да ,это непреодолимая проблема. нерешаемая скажем так.

инициативная группа.

чего уж там , создали бы уже одну передвижную инициативную

группу на область.хоть по улицам,хоть по городам и поселкам.

где по "секретному списку" надо переименовать, группа выезжает,

выдвигает инициативу, и дело в шляпе.

ну и группу поддержки тоже надо. одну. тоже передвижную.

ну эти товарищи известные,в группе поддержки,

вслух не буду произносить, их и так все знают.

а ,да, и еще надо одного, тоже передвижного, который против.

тоже важно.



[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 08:48]