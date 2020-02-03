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≡ Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первым, что услышал корреспондент «НГ», прибыв на место, стало сообщение гардеробщицы о том, что свободных мест в зале нет. В зале действительно поставили несколько дополнительных стульев.
Аким начал встречу с 20-минутного доклада.
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§ alex_60
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7144
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы.//

да ,это непреодолимая проблема. нерешаемая скажем так.
инициативная группа.
чего уж там , создали бы уже одну передвижную инициативную
группу на область.хоть по улицам,хоть по городам и поселкам.
где по "секретному списку" надо переименовать, группа выезжает,
выдвигает инициативу, и дело в шляпе.
ну и группу поддержки тоже надо. одну. тоже передвижную.
ну эти товарищи известные,в группе поддержки,
вслух не буду произносить, их и так все знают.
а ,да, и еще надо одного, тоже передвижного, который против.
тоже важно.

[Исправлено: alex_60, 04.02.2020 - 08:48]
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§ Дантист
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 04.02.20 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Нисколько не удивлюсь, что к очередной дате незалежности и переименуют... несмотря на то что, посёлок в этом же сельском округе уже есть с таким названием.

Всего по Казахстану населенных пунктов с именем Абая только у меня в памяти штук 5, ну плюс к этому наверняка еще с десяток инициативных групп по стране наберется к юбилею.Сейчас бардак уже. Как-то на охоте блуждали по степям, выехали к населенному пункту, недалеко от Костаная, так на вывеске одно название, на карте (свежайшей причем)-другое, а навигатор третье выдает.
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* Поедатель
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 04.02.20 - 09:49
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