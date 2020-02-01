pro100tak Re: Суицид, покушение, убийство... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 457

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:33 Опять какая-то полная чушь со стороны ментов, пусть не всех - некоторых. Может, я не прав. А где тогда те, которые за честь, чистоту в рядах? Почему не назначались и не проведены были своевременно некоторые следственные действия, экспертизы? И вообще не понятно, как о каком-то суициде или доведении до самоубийства может идти речь с такими травмами при падении всего лишь с 3-го этажа, полагаю, еще и на снег? Это же потерпевший (к сожалению, покойный), который "не мог дать показания", должен был, извините, подпрыгнуть перед падением этажа так до 6-7-го? Как-то вот сохраняются какие-то параллели в подобных делах. Когда-то ворюга поживился у меня дома и успел спрыгнуть с балкона и убежать, пока я разувался. Так тогда мне наши блюстители прямо говорили, типа хорошо, что я малость опоздал. И почему-то, потом, когда я им указал точку сбыта краденого, откуда ушла одна из украденных у меня вещей - ничего не предприняли. Где-то что-то крышуют, между делом борются за показатели, потом еще и лет по дцать на нехилой пенсии, захватывая еще и вакансии. Вообще, кто-нибудь считал затраты страны на всё их содержание, ЗП работающих и пенсион бывших? Вот многие возмущаются цифровизацией с повсеместными камерами слежения и дрпр. А сдается мне, что 02 будучи в шоке и ужасе от сложившихся статей бюджета страны ищет оптимальный выход из положения.