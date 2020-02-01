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§ NG.kz
Суицид, покушение, убийство...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.02.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый из нас встречал Новый год по-разному. Кто-то устремился смотреть салют и праздновать шумной компанией на центральной площади, кто-то провел праздник наедине с любимым человеком. Большинство же отмечали в кругу семьи, за большим столом, набитым самой разной едой. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Для жительницы Рудного эта примета сбылась буквально. В новогоднюю ночь 29-летний слесарь Ринат Мухаметов работал на фабрике, а его супруга и четырехлетняя дочь праздновали в гостях, у родственников. Они договорились встретиться на следующий день, но…
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§ сайлау курманов
Re: Суицид, покушение, убийство...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.02.20 - 14:19
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§ Vit
Re: Суицид, покушение, убийство...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8918
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю че у вас там произошло. Женщины берегите своих мужчин. Я знаю кучу парней. Один работая сутками в калинграде умер, строя дом для себя, детей,.
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§ Тот самый
Re: Суицид, покушение, убийство...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 423
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным. 3-й этаж для самоубийства - как-то не слишком надежно что ли, это наверное любой понимает. А вот если убегать от кого-то, то вполне можно понадеяться, что удачно приземлишься, тем более зимой в снег. Может кто-то знал, что дома никого не будет. А тут хозяин вернулся и узнал их?
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§ pro100tak
Re: Суицид, покушение, убийство...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять какая-то полная чушь со стороны ментов, пусть не всех - некоторых. Может, я не прав. А где тогда те, которые за честь, чистоту в рядах? Почему не назначались и не проведены были своевременно некоторые следственные действия, экспертизы? И вообще не понятно, как о каком-то суициде или доведении до самоубийства может идти речь с такими травмами при падении всего лишь с 3-го этажа, полагаю, еще и на снег? Это же потерпевший (к сожалению, покойный), который "не мог дать показания", должен был, извините, подпрыгнуть перед падением этажа так до 6-7-го? Как-то вот сохраняются какие-то параллели в подобных делах. Когда-то ворюга поживился у меня дома и успел спрыгнуть с балкона и убежать, пока я разувался. Так тогда мне наши блюстители прямо говорили, типа хорошо, что я малость опоздал. И почему-то, потом, когда я им указал точку сбыта краденого, откуда ушла одна из украденных у меня вещей - ничего не предприняли. Где-то что-то крышуют, между делом борются за показатели, потом еще и лет по дцать на нехилой пенсии, захватывая еще и вакансии. Вообще, кто-нибудь считал затраты страны на всё их содержание, ЗП работающих и пенсион бывших? Вот многие возмущаются цифровизацией с повсеместными камерами слежения и дрпр. А сдается мне, что 02 будучи в шоке и ужасе от сложившихся статей бюджета страны ищет оптимальный выход из положения.
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