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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проведем демократическую бомбандировку США

----Немного бы не мешало , чтоб чуток пороху понюхали . А то совсем себя почувствовали властелинами . Иногда полезно по носу щелкнуть , чтобы дурь из головы вылетела .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
дестабилизация

----Тогда и оружия можно больше продать . Может и это . США - крупнейший продавец оружия .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Афганская война, Кабардино-Балкария, чеченская война. Развал СССР//



Немного не та последовательность) Афган, Карабах, Баку,Северная Осетия-Ингуши,развал союза и тут поперло,Преднестровье,Рижский ОМОН,Чечня,Дагестан,снова Чечня,Грузия,Украина а в это время (с развала союза) Ирак,Югославия,Снова Ирак,Афган,Ливия,Сирия снова Ирак дальше что.......? Боюсь предположить
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Карабах,

Ах старею :lol: запамятовал ;-)
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 04:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Цитата:
Butch:
Butch

Пардоньте, что в английском не силён.
Учил зачем-то, почему-то я немецкий.
И шпрехал я на нём спокойно влёт,
Что запросто мог слушать Deutsche Welle.
Ну, а теперь вернусь я к существу
Возникшего меж нами трёпа, спора.
О чем же спор? И сам я не пойму,
Ведь не было же ранее укоров!? (взаимных)
Гипотетика насчет души и гран
В моих словах присутствует частично,
Душа ли весит 20 с чем-то грамм,
Какой-то сгусток – это всё вторично…
Была там суть - должны были сказать
Семье усопшего сопереживания
И пусть не дед, или отец. Иль мать.
А где другие соболезнования?
У каждого из нас своя стезя.
Все будем там хоть поздно или рано.
И сожалеть уж будет же нельзя -
Там тайна, как в глубинах океанов.
С душой уйдёшь или уйдёшь с нутром,
Зависит от деяний человека.
Так было, есть и будет. Всё кругом.
И будет же от века и до века.

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:05]

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:10]

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:27]

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:32]

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:37]

[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:39]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5218
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 04:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Не принимайте на свой личный счет. Дело не в вас, а в теме, которую вы затронули.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5218
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.02.20 - 04:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
выпить по дружески пива только с Алексом,Максом

Я ж не пью практически. Раз в год от силы, но уж точно не пива. :lol:
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§ pro100tak
Флуд и оффтопик (часть 4)
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.02.20 - 05:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

ОК. Вот сам не знаю, кто же адресат последних катренов ;-) 8-)
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