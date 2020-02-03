pro100tak Флуд и оффтопик (часть 4) #8420





(Полноправные пользователи) Сообщений: 455

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:02 Цитата: maxsaf:

maxsaf

Цитата: Butch:

Butch

Пардоньте, что в английском не силён.

Учил зачем-то, почему-то я немецкий.

И шпрехал я на нём спокойно влёт,

Что запросто мог слушать Deutsche Welle.

Ну, а теперь вернусь я к существу

Возникшего меж нами трёпа, спора.

О чем же спор? И сам я не пойму,

Ведь не было же ранее укоров!? (взаимных)

Гипотетика насчет души и гран

В моих словах присутствует частично,

Душа ли весит 20 с чем-то грамм,

Какой-то сгусток – это всё вторично…

Была там суть - должны были сказать

Семье усопшего сопереживания

И пусть не дед, или отец. Иль мать.

А где другие соболезнования?

У каждого из нас своя стезя.

Все будем там хоть поздно или рано.

И сожалеть уж будет же нельзя -

Там тайна, как в глубинах океанов.

С душой уйдёшь или уйдёшь с нутром,

Зависит от деяний человека.

Так было, есть и будет. Всё кругом.

И будет же от века и до века.



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:05]



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:10]



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:27]



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:32]



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:37]



[Исправлено: pro100tak, 04.02.2020 - 04:39]