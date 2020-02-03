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≡ Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37948
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первым, что услышал корреспондент «НГ», прибыв на место, стало сообщение гардеробщицы о том, что свободных мест в зале нет. В зале действительно поставили несколько дополнительных стульев.
Аким начал встречу с 20-минутного доклада.
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Видимо, остальные почти 300 человек пришли просто выслушать акима, либо нашли ответы в его докладе.//




Или у них были вопросы схожие с заданными остальными участниками,поэтому и свои задавать было уже бессмысленно,такой может быть вариант?)
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что касается переименования - вы знаете, есть определённая процедура, нужно обращение инициативной группы. Должны пройти общественные слушания./



Бюрократично отшил деда)
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
собирает с гектара 10 тонн зерновых,

----собирает с гектара 10 тонн зерновых,----?? У меня мозги плавятся -===Георгий , что это за цифра ?? Урожайность меряют в центнерах с га , не так ли ?? Здесь получается - 100 центнеров с га ??
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]центральный водопровод в 2020 году должен появиться в Надеждинке, его стоимость - 684 814 000 тенге

Там около 1300 жителей ---526 780 тнг на человека . А на семью ещё больше . Вопрос : Есть техническая возможность пробурить скважину каждой семье ?? Или так отпилить не будет возможности ? Жаль , но мой вопрос повиснет в воздухе .
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§ Гога
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
почему откладывается строительство школы в селе Енбек

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564#837640
----Китайцев позовите - они вон больницу на 1 000 человек за 10 (десять) дней построили и обустроили .

[Исправлено: Гога, 03.02.2020 - 19:24]
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§ abaika95
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//abaika95:собирает с гектара 10 тонн зерновых//



А я то тут причем?)
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§ yudjin
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6376
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.02.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя.

Да что мелочиться... можно сразу город Абай!... там штук пять многоэтажек с печным отоплением и одна асфальтированная улица есть... что еще надо для статуса города? Да и микроволновки на кухне как аргумент у тобыльской бабы.

Нисколько не удивлюсь, что к очередной дате незалежности и переименуют... несмотря на то что, посёлок в этом же сельском округе уже есть с таким названием. География, история и здравый смысл для нынешних руководителей как показывает жизнь- ничто!
Но ведь главное вовремя сделанный посыл посыл аксакала, заброс идеи тайной инициативной группки, которая уже наверняка нарисовалась в акиматовских кулуарах. ..
..а то понимаешь, родственники приедут, объясняй им кто такой заречный, мичурин и лисаков...
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
переименовать село Заречное

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564
-----Кто там вспоминал , когда в Тобыл переименовали , что про Заречное забыли ?? :-) :-)
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А я то тут причем?

-----Ну чуток перепутал -
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§ drakon
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Здесь получается - 100 центнеров с га ??

Скажи, хоть и 200. Кто проверять будет?... :oops: :lol:
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§ elektron
Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что ещё обсуждали на встрече с акимом Костанайского района
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4394
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Китайцев позовите - они вон больницу на 1 000 человек за 10 (десять) дней построили и обустроили .

Нельзя, у них или для них карантин. Вот эпидемия пройдёт, обязательно позовут и построят 8-) А апосля точно городом назовут ;-)

[Исправлено: elektron, 03.02.2020 - 18:27]
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§ Гога
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2165
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
из-за ВКС с премьер-министром.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37564#837657
---------------------------------------------А что это такое - ВКС ??
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§ drakon
Re: Переименование Заречного, рост цен и бизнес-программы - что...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18503
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.02.20 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---------------------------------------------А что это такое - ВКС ??

Это - Военно Космические Силы... :lol: :oops:
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