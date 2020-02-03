Цитата: Кроме того, Жунусулы, в связи с юбилеем Абая Кунанбаева, предложил переименовать село Заречное в честь мыслителя.

Да что мелочиться... можно сразу город Абай!... там штук пять многоэтажек с печным отоплением и одна асфальтированная улица есть... что еще надо для статуса города? Да и микроволновки на кухне как аргумент у тобыльской бабы.



Нисколько не удивлюсь, что к очередной дате незалежности и переименуют... несмотря на то что, посёлок в этом же сельском округе уже есть с таким названием. География, история и здравый смысл для нынешних руководителей как показывает жизнь- ничто!

Но ведь главное вовремя сделанный посыл посыл аксакала, заброс идеи тайной инициативной группки, которая уже наверняка нарисовалась в акиматовских кулуарах. ..

..а то понимаешь, родственники приедут, объясняй им кто такой заречный, мичурин и лисаков...