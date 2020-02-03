Тимур Гафуров Re: ДТП с участием машины полиции #2



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(Администрация сайта) Сообщений: 486

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 15:15 Пресс-служба ДП прокомментировала этот инцидент:

"3 февраля 2020 года на пульт «102» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Шаяхметова – Амангельды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин: «Хюндай Солярис» и «JAC». По прибытию на место происшествия установлено, что 40-летний водитель автомашины «Хюндай Солярис» не пропустил следующую по главной дороге автомашину «JAC» (которая двигалась по улице Амангельды со стороны улицы Бородина в сторону улицы Баймагамбетова), в результате чего произошло столкновение. Находившиеся в автомобиле «JAC» сотрудники полиции следовали на заявку, поступившую от представителей облсуда. В результате ДТП пострадавших нет. Машины получили механические повреждения. По факту ДТП собран административный материал".