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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проведем демократическую бомбандировку США

----Немного бы не мешало , чтоб чуток пороху понюхали . А то совсем себя почувствовали властелинами . Иногда полезно по носу щелкнуть , чтобы дурь из головы вылетела .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
дестабилизация

----Тогда и оружия можно больше продать . Может и это . США - крупнейший продавец оружия .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Афганская война, Кабардино-Балкария, чеченская война. Развал СССР//



Немного не та последовательность) Афган, Карабах, Баку,Северная Осетия-Ингуши,развал союза и тут поперло,Преднестровье,Рижский ОМОН,Чечня,Дагестан,снова Чечня,Грузия,Украина а в это время (с развала союза) Ирак,Югославия,Снова Ирак,Афган,Ливия,Сирия снова Ирак дальше что.......? Боюсь предположить
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Карабах,

Ах старею :lol: запамятовал ;-)
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