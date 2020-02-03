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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7139
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Адкоголь

Надо тебе клавиатуру того..
Хотя иногда прикольно выходит.
Ад коголь.
Аж мурашки по телу.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

-----Да чёт запах какой-то появился , не пойму . :-( :-) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7139
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да чёт запах какой-то появился , не пойму

Так мыться надо чаще.
Ну ты даёшь. Или воды горячей нет?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Гога-//Не ли противоречия//



Нет это была фантазия)



Цитата Таноми//Угнетённые не хотят свободы, они хотят угнетать своих угнетателей!"А далее дело "привычки"?/


Оно самое)



Цитата-Бутч//Но их появление вообще, или, если угодно, само обращение к подобному методу установления диалога между группами населения - следствие диктатуры//


Или следствия развала государства и социальных институтов ? Из за вторжения коалиционных демократических сил кои куда бы не вторглись после которых на месте вполне себе развитых диктатур остаются апокалиптичные развалы)


Цитата-//При царизме всё-таки есть, хоть и весьма усечённый в объёме, какой-никакой общественный договор//


Какой к примеру при Петре 1 был договор?) По Николае 1 какой был договор?)




Цитата Старичка-//Из-за кружки пива, за свой счёт.Да ещё и Абайку - поить.//


Да уж на кружку то наскребу) так то у нас пиво в разы дешевле и вкуснее вашего) нет серьезно,пил Немецкое,ничего сверхвыдающегося) наше Рудненское не уступает)


Цитата Гога//Ну , теперь вроде все вернулись//


Ну и хорошо)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Из за вторжения коалиционных демократических сил кои куда бы не вторглись после которых на месте вполне себе развитых диктатур остаются апокалиптичные развалы)

Причём не всегда и не обязательно сил коалиции (Германия отписалась от войны с Ираком), да и не всегда с мандатом ООН.
Демократия млин.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Запрещены к пересылке?Шутка принята.

Это не шутка.
Почтовым переводом можно, по почте нет. ;-) Цитата:
elektron:
Но если этого не знать, то можно А если не дойдёт, то тоже нужно к Акимату выйти и кричать Аким выходи!

:lol: 8-)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Да нет , что - то с форумом это.

[Исправлено: Гога, 03.02.2020 - 18:50]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7139
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Почтовым переводом можно, по почте нет

А нам то какая разница, переводом или пару пятисоток в носок засунуть.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7139
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Исправлено: Гога, 03.02.2020 - 18:50]


Ремонтируешь форум?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или следствия развала государства и социальных институтов ?

Ещё раз - это - причина появления. Следствием которой является взятие в руки пулемёта.
Но использование пулемёта а не нормального цивилизованного диалога - это следствие диктатуры.

Цитата:
abaika95:
Из за вторжения коалиционных демократических сил

Какие у Вас претензии к странам, решающим свои экономические вопросы? Кто той диктатуре виноват, что она не смогла себя защитить? А знаете кто виноват? Та же самая диктатура. Когда вопрос решается убийством всего одного человека. после чего страна просто нафиг разваливается, превращаясь в грызущиеся между собой группировки неспособные договориться.
Цитата:
abaika95:
Какой к примеру при Петре 1 был договор?) По Николае 1 какой был договор?)

Я не силён в истории. Но если при них не было "двора", а также людей, которых сейчас называют общим словом "бизнес", тогда никакого
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Какие у Вас претензии к странам, решающим свои экономические вопросы?

Я не знаю какие у Абайки, но вы же не лезете в семью соседа из за решения своих экономических проблем?Цитата:
Butch:
Кто той диктатуре виноват, что она не смогла себя защитить?

Значит, если к вам в квартиру вломится вор, то только один вопрос, кто виноват? :-x Цитата:
Butch:
Когда вопрос решается убийством всего одного человека.

Стесняюсь спросить, а скольких невинных по цветовому признаку кожи (и не только), убила эта самая демократия?.
Да и смертная казнь даже, о боже, применяется, в качестве наказания. А сколько было неоправданно казнено, или через десятилетия, пусть и с хорошей компенсацией освобождено? Разве можно такое компенсировать.
Кто вообще им дал право решать, что хорошо, что плохо?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простая хронология событий. Пусть и не совсем последовательная, и не всё учитывающая. Так по памяти из головы которой кушают :lol: Афганская война, Кабардино-Балкария, чеченская война. Развал СССР
И вот тут понеслось!
Югославия (с применением фосфорных бомб). Ну и далее Ирак, Ливия, Сирия. Всё ради мира на земле? Сомневаюсь.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но использование пулемёта а не нормального цивилизованного диалога - это следствие диктатуры.//


Ну давайте проведем демократическую бомбандировку США и начнем сие действо к примеру с Техаса) что будем видеть на развалинах Далласа?)думаю ту же картину что и в Триполи,несколько группировок кобвоев будут биться за место под солнцем) может дело всё-таки в бомбандировках ?)





Цитата-//? А знаете кто виноват? Та же самая диктатура. Когда вопрос решается убийством всего одного человека. после чего страна просто нафиг разваливается, превращаясь в грызущиеся между собой группировки неспособные договориться.//



Интересная логика) все вокруг виноваты кроме демократичных агрессоров) да при диктатуре убийство лидера сродни катастрофе) но так и не дают же другого поставить) только выбирают нового опять прилетит демократичная ракета и убьет его) никаких институтов социальных не построишь не дикатурных не демократичных) может проблема всё-таки в бомбандировках?)

И сразу возникает резонный вопрос) значит Северная Корея всё-таки на правильном пути?) Раз не дают себя бомбандировать?)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Всё ради мира

----Только экономика . И только борьба за ресурсы природные .
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Только экономика . И только борьба за ресурсы природные .

Возможно. Но гложут сомнения, что цель не ресурсы, а дестабилизация.
В игру активно включается Израиль и Палестина.
ПС: И Турция. Плюс от войны больше доход, чем от нефтедобычи, цена на которую падает.

[Исправлено: elektron, 03.02.2020 - 17:51]
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