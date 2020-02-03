Цитата: Butch:

Какие у Вас претензии к странам, решающим свои экономические вопросы?

Я не знаю какие у Абайки, но вы же не лезете в семью соседа из за решения своих экономических проблем?Цитата: Butch:

Кто той диктатуре виноват, что она не смогла себя защитить?

Значит, если к вам в квартиру вломится вор, то только один вопрос, кто виноват? Цитата: Butch:

Когда вопрос решается убийством всего одного человека.

Стесняюсь спросить, а скольких невинных по цветовому признаку кожи (и не только), убила эта самая демократия?.

Да и смертная казнь даже, о боже, применяется, в качестве наказания. А сколько было неоправданно казнено, или через десятилетия, пусть и с хорошей компенсацией освобождено? Разве можно такое компенсировать.

Кто вообще им дал право решать, что хорошо, что плохо?