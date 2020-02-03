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Butch:
Какие у Вас претензии к странам, решающим свои экономические вопросы?
Я не знаю какие у Абайки, но вы же не лезете в семью соседа из за решения своих экономических проблем?Цитата:
Butch:
Кто той диктатуре виноват, что она не смогла себя защитить?
Значит, если к вам в квартиру вломится вор, то только один вопрос, кто виноват? Цитата:
Butch:
Когда вопрос решается убийством всего одного человека.
Стесняюсь спросить, а скольких невинных по цветовому признаку кожи (и не только), убила эта самая демократия?.
Да и смертная казнь даже, о боже, применяется, в качестве наказания. А сколько было неоправданно казнено, или через десятилетия, пусть и с хорошей компенсацией освобождено? Разве можно такое компенсировать.
Кто вообще им дал право решать, что хорошо, что плохо?