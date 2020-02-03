abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8404





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Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Цитата Гога-//Не ли противоречия//







Нет это была фантазия)







Цитата Таноми//Угнетённые не хотят свободы, они хотят угнетать своих угнетателей!"А далее дело "привычки"?/





Оно самое)







Цитата-Бутч//Но их появление вообще, или, если угодно, само обращение к подобному методу установления диалога между группами населения - следствие диктатуры//





Или следствия развала государства и социальных институтов ? Из за вторжения коалиционных демократических сил кои куда бы не вторглись после которых на месте вполне себе развитых диктатур остаются апокалиптичные развалы)





Цитата-//При царизме всё-таки есть, хоть и весьма усечённый в объёме, какой-никакой общественный договор//





Какой к примеру при Петре 1 был договор?) По Николае 1 какой был договор?)









Цитата Старичка-//Из-за кружки пива, за свой счёт.Да ещё и Абайку - поить.//





Да уж на кружку то наскребу) так то у нас пиво в разы дешевле и вкуснее вашего) нет серьезно,пил Немецкое,ничего сверхвыдающегося) наше Рудненское не уступает)





Цитата Гога//Ну , теперь вроде все вернулись//





Ну и хорошо)