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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Адкоголь

Надо тебе клавиатуру того..
Хотя иногда прикольно выходит.
Ад коголь.
Аж мурашки по телу.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

-----Да чёт запах какой-то появился , не пойму . :-( :-) :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Да чёт запах какой-то появился , не пойму

Так мыться надо чаще.
Ну ты даёшь. Или воды горячей нет?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2968
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Гога-//Не ли противоречия//



Нет это была фантазия)



Цитата Таноми//Угнетённые не хотят свободы, они хотят угнетать своих угнетателей!"А далее дело "привычки"?/


Оно самое)



Цитата-Бутч//Но их появление вообще, или, если угодно, само обращение к подобному методу установления диалога между группами населения - следствие диктатуры//


Или следствия развала государства и социальных институтов ? Из за вторжения коалиционных демократических сил кои куда бы не вторглись после которых на месте вполне себе развитых диктатур остаются апокалиптичные развалы)


Цитата-//При царизме всё-таки есть, хоть и весьма усечённый в объёме, какой-никакой общественный договор//


Какой к примеру при Петре 1 был договор?) По Николае 1 какой был договор?)




Цитата Старичка-//Из-за кружки пива, за свой счёт.Да ещё и Абайку - поить.//


Да уж на кружку то наскребу) так то у нас пиво в разы дешевле и вкуснее вашего) нет серьезно,пил Немецкое,ничего сверхвыдающегося) наше Рудненское не уступает)


Цитата Гога//Ну , теперь вроде все вернулись//


Ну и хорошо)
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