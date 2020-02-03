Цитата: abaika95:

авось Ливийцы и до сих пор катались

Так и не спорю, катались бы. Я лишь говорю о том что пулемёты (в этом конкретном случае) - это следствие диктатуры. Конкретно сама причина появления их в широком обращении, безусловно конец диктатуры. Но их появление вообще, или, если угодно, само обращение к подобному методу установления диалога между группами населения - следствие диктатуры.Цитата: abaika95:

КПСС устроили как раз те люди которые сами жили и пострадали от диктатуры (самодержавие та же диктатура) царей)

Да, примерно, около того, но не совсем. При царизме всё-таки есть, хоть и весьма усечённый в объёме, какой-никакой общественный договор. При 100%-ой диктатуре его нет вообще.

Цитата: abaika95:

допустим придет Навальный к власти в России так потом диктатура Путина для Россиян покажется Голландской демократией

Тут сильно большой вопрос чьи интересы представляет Навальный. Если очередных рабочих и крестьян, то да, несомненно. Если всё-таки интеллигенции и какого-никакого бизнеса, то тут сильно "возможны варианты", и скорее "нет" чем "да".