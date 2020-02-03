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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2967
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правильно! Так и должно было быть)/



Еслиб Каддафи был жив и поставил после себя наследника авось Ливийцы и до сих пор катались бы мирно себе по пустыне) но история не терпит никаких наклонений)



Цитата-//Диктатура КПСС-это следствие некоторых особенностей части населения захватившей власть. А именно той части, которая неспособна нормально сосуществовать вне условий диктатуры.//


Ну вот как раз и подтвердили) диктатуру КПСС устроили как раз те люди которые сами жили и пострадали от диктатуры (самодержавие та же диктатура) царей) по другому они и не могли психо-социально мыслить) как и сейчас допустим придет Навальный к власти в России так потом диктатура Путина для Россиян покажется Голландской демократией)
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сходку форумчан

----Далековато ехать :-( :-(
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не ли противоречия ::Цитата:
но история не терпит никаких наклонений

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=837608&topic_id=36524&forumid=2&1580738550
------ и тут же , чуть далее ::сейчас допустим придет Навальный к власти.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1556
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
диктатуру КПСС устроили как раз те люди которые сами жили и пострадали от диктатуры (самодержавие та же диктатура) царей) по другому они и не могли психо-социально мыслить


"Угнетённые не хотят свободы, они хотят угнетать своих угнетателей!"
А далее дело "привычки"?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
и тут же , чуть далее ::сейчас допустим придет Навальный к власти.

Это уже наклонности-наклонения будущего ;-) :lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
авось Ливийцы и до сих пор катались

Так и не спорю, катались бы. Я лишь говорю о том что пулемёты (в этом конкретном случае) - это следствие диктатуры. Конкретно сама причина появления их в широком обращении, безусловно конец диктатуры. Но их появление вообще, или, если угодно, само обращение к подобному методу установления диалога между группами населения - следствие диктатуры.Цитата:
abaika95:
КПСС устроили как раз те люди которые сами жили и пострадали от диктатуры (самодержавие та же диктатура) царей)

Да, примерно, около того, но не совсем. При царизме всё-таки есть, хоть и весьма усечённый в объёме, какой-никакой общественный договор. При 100%-ой диктатуре его нет вообще.
Цитата:
abaika95:
допустим придет Навальный к власти в России так потом диктатура Путина для Россиян покажется Голландской демократией

Тут сильно большой вопрос чьи интересы представляет Навальный. Если очередных рабочих и крестьян, то да, несомненно. Если всё-таки интеллигенции и какого-никакого бизнеса, то тут сильно "возможны варианты", и скорее "нет" чем "да". :-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18501
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Далековато ехать

Из-за кружки пива, за свой счёт.
Да ещё и Абайку - поить... :lol: :oops:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я лишь говорю о том что пулемёты (в этом конкретном случае) - это следствие диктатуры. Конкретно сама причина появления их в широком обращении, безусловно конец диктатуры

Не соглашусь. Население само по себе никогда бы не пошло на подобное. понимая, что имеют, да и число беженцев, сдерживаемых именно Ливией (которые кстати потом в Европу рванули, но не всех так обрадовало, то что увидели, после сравнения многие добровольно обратно попёрли), тому в подтверждение.
Конец Диктатуры в данном случае, вмешательство заморского соседа, которому по идее вообще до лампочки должно было быть.
Как и в случаи с Ираком. Так думаю 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон помнится по ящику водки какой то супер-пупер обещал выслать,
некоторым,в прошлом или позапрошлом году. проспорил.
на почте периодически спрашиваю,пришла, не пришла,
говорят, ждите ..
наверное на почте в Германии украли.

[Исправлено: alex_60, 03.02.2020 - 20:39]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18501
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное на почте в Германии украли.

Адкоголь у нас запрещён к - пересылке,
по почте, также и деньги. Пей с Абайкой.
Он - организовывает и угощает... :lol: :oops: :oops: :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.02.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Адкоголь у нас запрещён к - пересылке,по почте,

Но если этого не знать, то можно ;-)
А если не дойдёт, то тоже нужно к Акимату выйти и кричать Аким выходи! :lol: 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Долг то висит на тебе,
С собой его заберёшь?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
также и деньги

Запрещены к пересылке?
Шутка принята.
И да, можно деньгами, эквивалент,, тоже пойдёт.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2155
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чето флуд затих,Алекса, нет

-----Ну , теперь вроде все вернулись :-x
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7137
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.02.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну , теперь вроде все вернулись

Что то у тебя эта, лицо,
Кислая какая то.
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