Цитата: KstKZ:

хотите сказать, что тут только их вина и все пытались только наколоть государство? Почему все взваливают только на них? Объясните? Почему этого нельзя было сделать 2года назад, 1 год?



Что значит - "хотите сказать"? Я именно это и говорю, уже не раз.

Вы сейчас снова доказываете, что даже не понимаете что к чему. Конкретно - не понимаете, почему шум поднялся в январе 2020-го года. Ну так потрудитесь все-таки изучить матчасть. Никто никакие законы не менял и новые не принимал! В январе закончился льготный период, установленный при вступлении в ТС для Армении. Соответственно, остальные страны-члены с января 2020-го года действуют точно по тем законам, которые были и в декабре 2019-го года, просто льготный период закончился, и обращение транспортных средств внутри союза приведено в общий режим, без льгот. И далее все просто: ввезли по льготе - ездите в Армении, привезли "льготное" авто из Армении в КЗ - уплатите все причитающиеся сборы и пошлины.

Я бы может согласился только в одном: что наши контролирующие органы могли бы предостеречь заблаговременно. Но - именно могли бы, но не обязаны.