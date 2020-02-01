Цитата: maxsaf: Но работаете вы достаточно, чтобы иметь авто. Просто оплата не та, что полагается. Вы думаете, что я имея две машины, работаю больше вас? )) Этот вопрос лежит в плоскости "почему парикмахер в Германии получает больше чем парикмахер в Казахстане", и относится к теме экономики. И, к сожалению, ответ там не так прост как "просто вам мало платят"