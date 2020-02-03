|Цитата:
Yorik:
Кстати, окончание льготного периода для Армении и то "что пошлины с 2020 стали едиными" - это одно и то же яйцо, но с разных сторон...
Это я прекрасно понимаю, но спасибо, что еще раз уточнили...
Цитата:
Yorik:
внимательно почитать/изучить законодательство, или хотя бы внимательно почитать инфу в СМИ на эту тему - нет, не царское это дело
Ну зачем язвить-то, вроде написал, что много смотрели, внимательно читали, не для кого не секрет, что даже само государство приводит аргументы, отличные от ваших... Возможно что то не попалось на глаз... Но скажите мне пожалуйста, закон ведь должен быть прозрачным, понятным и тд...Большинство юристов и адвокатов говорят, что есть нестыковки и трактовать можно по разному...Мне казалось, что государственный аппарат и служит для того, чтобы издавать, разъяснять и следить за исполнением закона. Но почему-то это действие выборочно происходит...