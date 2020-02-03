/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар в одной из квартир двухэтажного дома в селе Узунколь произошел в субботу, 1 февраля, около 18.20. Горели веранда и входная группа. В квартире находились 57-летняя женщина и ее 36-летний сын.
Читать новость

* drakon
Re: Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18499
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считал, что угарный газ - без запаха.
Может я - не прав?... :lol: :oops:
Профайл

§ Butch
Женщину и ее сына спасли из горящего дома полицейские в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может я - не прав?

Правы :-) Это не более чем достаточно распространённая ошибка в понятиях. Когда все сопутствующие продукты горения, в том числе и имеющие характерный запах, обозначаются как "угарный газ". :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: drakon, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 4
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх