/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 559 из 559«1...557558559
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

А сам как думаешь? ;-)
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Живите-ка смеясь...
Профайл

* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2149
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Вариантов ---- 3 ?? 95 ???
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Бинго!
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прочитал ваше мнение и понял,что у меня точно такое же отношение к одному номерному//



Козлов (хлопая по плечу) я же по дружески так сказать по отечески и нет в моих сообщениях гордыни и спеси (втягивая слюну от важности и ещё усерднее хлопая по плечу) только мудрёная мудрость! (одна рука лежит на плече,вторая теребит щеку)
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так сказать по отечески
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.02.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странное состояние,выпил субботнего пива и понял для себя что готов разделить пивной стол и выпить по дружески пива только с Алексом,Максом,Електроном,Сталекером,Витом,Янгом,Добринцовым и может быть Гогой.........................
Сходку форумчан никто не хочет устроить?)
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18499
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.02.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со мной, не хочет Абайка,
пиво пить. А я - не пью.
Всё правильно... :lol: :oops:
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.02.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я - не пью.



:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Но работаете вы достаточно, чтобы иметь авто. Просто оплата не та, что полагается. Вы думаете, что я имея две машины, работаю больше вас? ))
Этот вопрос лежит в плоскости "почему парикмахер в Германии получает больше чем парикмахер в Казахстане", и относится к теме экономики. И, к сожалению, ответ там не так прост как "просто вам мало платят"
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//мной, не хочет Абайка,пиво пить. А я - не пью.Всё правильно...//



Правильно,вам пить вредно....)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Этот вопрос лежит в плоскости "почему парикмахер в Германии получает больше чем парикмахер в Казахстане", и относится к теме экономики//




Ливийцы при диктатуре Муаммара Каддафи катались на японских внедорожниках по прекрасным шоссе проложенным в пустыне) сейчас в эпоху свободной демократии они тоже катаются на японских внедорожниках по прекрасным шоссе проложенным в пустыне) но один маленький нюанс,теперь на внедорожнике установлен Дягтерева-Шпагина крупноколиберный,танковый пулемет дабы отбиваться от таких же свободных граждан демократичной страны)
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.02.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но один маленький нюанс,теперь на внедорожнике установлен Дягтерева-Шпагина

Не поверите! Но это следствие диктатуры Каддафи :-)
Так же как и наш бардак следствие диктатуры КПСС
:-P
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.02.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не поверите! Но это следствие диктатуры Каддафи//




Да ну!?) Но при нем что-то с пулеметами на тачанках не гоняли по Триполи) а без него сразу начали)



Цитата-//Так же как и наш бардак следствие диктатуры КПСС//


А диктатура КПСС следствие самодержавности в Российской империи) а самодержавие вышло из ордынского ханства,то есть наш повсеместный СНГшный бардак следствие влияния орды) так и живём...)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 559 из 559«1...557558559
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 4
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх