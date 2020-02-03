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≡ Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два дня на территории Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два дня на территории Костанайской области?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37947
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.02.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозу синоптиков, во вторник, 4 февраля, на большей части региона ожидается снег и метель, местами - гололед и туман. Ветер южный с переходом на юго-западный, его скорость ночью местами будет достигать 15-20 м/с.
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§ Поедатель
Re: Ветер, туман и снег... Какой будет погода в ближайшие два...
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 03.02.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там наверху хоть бы подождали, когда этот снег уберут, а потом бы сыпали снова. Ни проехать, не пройти.
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