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KstKZ:
А кому решать? Вам? Так же, как разрешать использование слова адекватность
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Цитата:
KstKZ:
Первый раз слышу такую трактовку. Достаточно простое и понятное объяснение, интересно, почему об этом нигде не упоминается в СМИ? Говорят только что пошлины с 2020г стали едины.
Что и требовалось доказать, называется. Т.е. внимательно почитать/изучить законодательство, или хотя бы внимательно почитать инфу в СМИ на эту тему - нет, не царское это дело. Наше дело - на площади с акимом области общаться, да?
Кстати, окончание льготного периода для Армении и то "что пошлины с 2020 стали едиными" - это одно и то же яйцо, но с разных сторон...